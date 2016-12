Eva-Maria Brem: „Weitermachen ist der einzige Weg“

Ein Einfädler im Slalom-Training am Pass Thurn beendete im November die Hoffnung von Eva-Maria Brem, ihre Traumsaison mit dem erneuten Gewinn der kleinen Kristallkugel zu wiederholen. Kurz vor ihrer Physiotherapie hat die Tirolerin in der Ö3-Wunschhütte vorbei geschaut und verraten, wo sie ihre Motivation herholt.

Dass sie ein Comeback in den alpinen Ski-Weltcup schafft, steht für Eva-Maria außer Frage. Derzeit steckt sie mitten in der Reha, in ein paar Monaten wird sie schon wieder auf Skiern stehen. Wie sich der Weg zurück anfühlt, weiß die Tirolerin. Bereits 2010 zog sie sich beim freien Skifahren einen doppelten Wadenbeinbruch zu.

„Weitermachen ist der einzige Weg“, erklärt sie im Interview mit Robert Kratky und Gabi Hiller.

