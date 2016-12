Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Pizzera und Jaus spenden Schmäh und Kohle

Mit „Jedermann“ haben Paul Pizzera und Otto Jaus heuer einen absoluten Hit gelandet. Klar, dass sie den auch beim Ö3-Weihnachtwunder performt haben.

Für Gabi Hiller hatten sie eine ganz besondere Überraschung bereit: Ein Ständchen a capella!

(MOV, 18.5 MB) Ein Ständchen a capella für Gabi

Und großzügige 5000 Euro für Familien in Not in Österreich haben sie uns auch noch im gläsernen Ö3-Studio gelassen.

Der Auftritt von Pizzera und Jaus hat nicht nur den Moderatoren im Ö3-Weihnachtswunder-Studio ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, auch am Platz davor wurde herzhaft gelacht und geschmuzelt über ihre Witze.

Backstage konnten wir die beiden noch zu einem Ö3-Weihnachtswunder Wordrap überreden.

Hier gibt’s das Interview zum Nachhören:





