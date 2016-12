Schülerinnen und Schüler spenden Gesangseinlage

Schülerinnen und Schüler der elementar Pädagogik Falkstraße haben eine etwas andere Spende für das Ö3-Weihnachtswunder vorbereitet.

Mit Gitarren, Cajòn und bezaubernden Stimmen sind die Schülerinnen und der Schüler der elementar Pädagogik Falkstraße am Ö3-Weihnachtswunder vor dem Wunschstudio in Innsbruck zu Besuch gewesen. Sie spielten live in der Maria-Theresien-Straße ein Weihnachtslied:





