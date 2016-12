Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Sara Koell peppt „Oh Tannenbaum“ auf

Mit Saras Gesangsstimme kommt man so richtig in Weihnachtsstimmung. Wenn sie anfängt zu singen, wird alles drum herum still. Das hat sie am Dienstag auch im gläsernen Ö3-Studio in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck bewiesen.

Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Die Siegerin von „The Voice Of Germany“ von vor drei Jahren wurde sie nicht. Dafür hat sie heute unsere Herzen beim Ö3-Weihnachtswunder gewonnen. Und zwar mit einer ganz besonderen Version von „Oh Tannenbaum“:

Anschließend gings noch mit Hut zum Spendensammeln vor die Ö3-Wunschhütte.





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte