Hitradio Ö3/Wolfgang Pfleger

Alex Fankhauser verrät Last-Minute-Keksrezepte

TV-Koch Alex Fankhauser ist zwar ein absoluter Profi am Herd, das Keksebacken überlasst er zu Weihnachten aber gerne den Müttern und Großmüttern.

Vanillekipferl und Linzer Augen - zwei absolute Favourites im Hause Fankhauser. Für alle, die bis jetzt nicht zum Backen gekommen sind, hat Alex seine Rezepte verraten.

Alex Fankhausers Vanillekipferl

Zutaten:

- 500g glattes Mehl

- 400g Butter

- 140g Staubzucker

- 200g geriebene Nüsse

2 Packungen Vanillezucker und Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

Staubzucker, Butter, Mehl, Nüsse und Salz zu einem glatten Teig kneten, in Frischhaltefolie wickeln und für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Dann dünne Rollen formen und in gleichmäßige Stücke schneiden und zu Kipferl formen. Auf Backbleche legen (mit Backpapier) und bei 180°C hell backen.

Staubzucker mit Vanillezucker vermischen und die Kipferl heiß damit bestreuen.

Hitradio Ö3/Wolfgang Pfleger

Alex Fankhausers Linzer Augen

Zutaten:

- 200g Staubzucker

- 400g Butter

- 600g Mehl

- 1 Prise Salz

- 1 Eigelb

Rote Johannisbeermarmelade oder Marillenmarmelade passiert

Zubereitung:

Alle Zutaten zu einem glatten Teig kneten, in Frischhaltefolie wickeln und für 1 bis 2 stunden in den Kühlschrank stellen. Teig dünn ausrollen und mit einem Linzerausstecher gleich viele Böden wie Deckel ausstechen. (Man kann auch andere Ausstecher verwenden.)

Im Ofen bei 180°C hell backen.

Die Böden umdrehen und die Marmelade mit einem Teelöffel darauf verteilen. Die Deckel mit Puderzucker leicht anstäuben und auf die Böden setzen. Fertig :-)





