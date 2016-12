Piccanto singen in der Fußgängerzone

Um Spenden für das Ö3-Weihnachtswunder zu sammeln, haben sich Piccanto auf in die Fußgängerzone in Innsbruck gestellt.

Ziemlich coole Aktion, die die österreichisch A-cappella-Pop-Band da geliefert hat. Die sieben Bandmitglieder haben sich in der Innsbrucker Innenstadt kurzerhand auf die Straße gestellt und einfach darauf losgesungen. Direkt vor ihnen: Die gläserne Sammelbox vom Ö3-Weihnachtswunder. Denn das Geld, dass Passanten in die Box einwerfen, haben Piccanto natürlich nicht für sich selbst behalten, sondern damit Familien in Not unterstützt.





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

