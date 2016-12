Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Ein Kinderchor entert den Spenden-Briefkasten

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Absam Dorf haben uns am Donnerstag in der Früh besucht und ein ganz besonderes Ständchen gesungen.

Vor dem Spendenbriefkasten beim gläsernen Ö3-Studio in Innsbruck haben sich die Kinder platziert und das traditionelle Weihnachtslied „It Was On A Starry Night“ angestimmt:

Da hat nicht nur Ö3-Moderator Robert Kratky schön geschaut. Auch dem Publikum auf der am Vormittag schon gut gefüllten Maria-Theresien-Straße hat das Ständchen sehr gefallen. Danke fürs Vorbeikommen!





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

