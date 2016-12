Hitradio Ö3/Martin Krachler

Janine Flock: „Geschwindigkeit taugt ma“

Janine Flock ist nicht nur Tirolerin, sondern auch Skeleton-Pilotin. Und das höchst erfolgreich: Vize-Weltmeisterin, 2-fache Europameisterin und Olympiateilnehmerin. In der Ö3-Wunschhütte hat die 27-Jährige erzählt, was sie an der Sportart besonders fasziniert.

„Es geht mit Highspeed durch einen Eiskanal, jede Bahn hat ihren eigenen Rhythmus und man hat eine ganz tiefe Verbindung zu den verschiedenen Rhythmen. Man ist nur wenige Zentimeter mit dem Kinn vom Eis entfernt, Kopf voraus und das macht das Ganze spektakulär.“

An die Gefahr denkt Flock während eines Rennens nicht: „Es kann natürlich immer was passieren, aber ich glaub jeder Sportler, jeder Athlet muss auch ein gewisses Risiko eingehen und man lernt, damit umzugehen“, so die Tirolerin.





