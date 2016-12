Hitradio Ö3 / Uli Bree

Uli Bree arbeitet an „Die Vorstadtmoderatoren“

Der Vater von Jesus heißt Herbert. So ein Blödsinn. Uli Bree, der Mann, der den „Vorstadtweibern“ die Worte in den Mund legt, war zu Gast in der Wunschhütte beim Ö3-Weihnachtswunder.

Der Autor hat unser Spiel sofort verstanden und nur falsche Antworten gegeben.

Nachdem er gerade das Staffelfinale für seine Erfolgsserie „Die Vorstadtweiber“ fertig geschrieben hat, war er bei uns zu Gast in der Hithütte. Andi Knoll hatte auch noch eine ganz besondere Bitte: Bis Weihnachten brauchen wir von Uli eine Szene „Vorstadtmoderatoren“. Wir sind gespannt.





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte