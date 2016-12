Hitradio Ö3 / Martin Krachler

Cheerleader motivieren zum Spenden

Die Raiderettes, Cheerleader der Swarco Raiders, haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, damit ganz viele Spenden für das Ö3-Weihnachtswunder hereinkommen.

Normalerweise feuern sie die Tiroler Swarco Raiders bei American Football Games an, am Donnerstag haben sie die Besucher in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck angefeuert:

Mit einer Performance zu Spice Girls’ „Wannabe“ haben die Raiderettes zum Spenden animiert.

Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

