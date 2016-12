Tirolerisch Level 2 mit Bluatschink

Am Mittwoch hat Robert Kratky in einem Spontansprachkurs schon erfolgreich das „Tiroler K“ gelernt. Am Tag darauf gab es schon Teil Zwei „Tirolerisch für Kratky“. Diesmal mit der Band Bluatschink.

Wer aus dem Tiroler Lechtal stammt, kann Dialekt. Und kann Dialekt auch lehren. Vorausgesetzt, der Schüler ist gelehrig. Robert Kratky und Andi Knoll haben zumindest aufmerksam zugehört:

Da Bluatschink hauptberuflich Musiker und nicht Sprachlehrer sind, haben sie dann natürlich auch noch ein Lied zum Besten gegeben - oder gleich mehrere:

Ein Medley aus ihren größten Hits, zusammengestellt zu einer ganz besonderen Liebesgeschichte.

Im Anschluss haben sie ihre neue CD exklusiv in Innsbruck verkauft, den Erlös verdoppelt und an Ö3-Weihnachtswunder gespendet: 1.500 Euro!





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte