Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3

Lachen mit den Comedyhirten

Auch in der besinnlichsten Zeit des Jahres darf gelacht werden. Deshalb haben die Comedyhirten nicht nur eine großzügige Geldspende in die Ö3-Wunschhütte gebracht.

Herbert Haider und Christian Schwab von den Comedyhirten haben eine ganz eigene Weihnachtsgeschichte erzählt - mit vielen verschiedenen Stimmen:

Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky haben nicht nur gelacht, sie haben sich auch sehr gefreut. Herbert Haider und Christian Schwab haben nämlich in Vertretung der gesamten Comedyhierten gespendet - insgesamt 2000 Euro. Ein ordentlicher Batzen Geld für Familien in Not in Österreich.

Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte