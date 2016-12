Hitradio Ö3/Martin Krachler

Cama: Band-Reunion in der Ö3-Wunschhütte

Eigentlich hat sich die Band bereits aufgelöst. Für das Ö3-Weihnachtswunder haben Cama allerdings Reunion gefeiert.

Warum es die Band nicht mehr gibt, können weder Carmen noch Matthi genau sagen. Umso schöner war, dass die beiden in Innsbruck gleich zwei Songs performt haben: „Times of Our Lives“ und „25 Years“.

Und hier gibts die Bilder zum Auftritt:

