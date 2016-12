Hitradio Ö3

Andi Knolls „Caravan Of Love“-Moment

Beim Ö3-Weihnachtswunder versuchen wir, alle Musikwünsche zu erfüllen. Was auch heißt, dass das Programm von Ö3 in diesen Tagen anders klingt, als sonst. Und auch die Moderatoren verhalten sich anders.

Liegt es an der Übermüdung? Oder an dem ganz besonderen Spirit? Oder an beidem? Beim Song „Caravan Of Love“ kann Andi Knoll nicht an sich halten und performt in die Webcam:

Zu welchem Lied soll im gläsernen Ö3-Studio noch getanzt werden?

Das Ö3-Weihnachtswunder