Martin Krachler/ Hitradio Ö3

Harfonie begleiten das Finale

Es ist der Morgen des Heiligen Abend – für die meisten im Land ein ganz spezieller Tag, der sich dann doch irgendwie anders anfühlt als alle anderen. Und viel von diesem Gefühl ist in den ganz klassischen Weihnachtsliedern zu spüren und deswegen haben wir ganz besondere Gäste in die Ö3-Wunschhütte eingeladen: „Harfonie & Geschwister“.

Die letzten Stunden des Ö3-Weihnachtswunders werden Klassische Weihnachtslieder in der Ö3-Wunschhütte gespielt: Harfonie - das sind Nora Baumann an der Geige und Hanna Maizner an der Harfe - sie sind die Gewinnerinnen der „Großen Chance 2014“ - begleiten am Weihnachtsmorgen als „Harfonie & Geschwister“ das Finale des Weihnachtswunders.

Die Weihnachtsklassiker

„Harfonie & Geschwister“, das sind Nora Baumann mit ihren Geschwistern Jakob und Tabea & Hanna Maizner mit ihren Geschwistern Daniel und Paul. In dieser Besetzung spielen sie wunderschöne, echte Volksmusik - und heute für die ganze Ö3-Gemeinde die Weihnachtsklassiker, die uns alle von Kindheit an begleiten - und diese besondere Stimmung des heutigen Tages ganz intensiv spürbar machen.

Zum Nachhören:

06:45 „Mettenjodler“ (Andachtsjodler)

07:15 „Es hat sich halt eröffnet…“

07:45 „Advent ist ein Leuchten...“

08:15 „Es wird scho glei dumpa...“

08:45 „Maria durch den Dornwald ging...“

09:45 „Stille Nacht...“

Das ist die Besetzung

Tabea Baumann - Geige / Gesang

Jakob Baumann - Ziehharmonika („Ziachorgl“)

Nora Baumann - Geige / Gesang

Hanna Maizner - Harfe / Gesang

Daniel Maizner - Hackbrett

Paul Maizner - Kontrabass

Diözesanadministrator in der Ö3-Wunschhütte

Weihnachten - bei all unseren schönen und liebgewonnenen Traditionen rund um diese so besondere Zeit: Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu Christi - im Kern also ein religiöses Fest - und deswegen haben wir uns in den beiden vergangenen Jahren des Ö3-Weihnachtswunders sehr gefreut, dass uns am Morgen des Heiligen Abends in Salzburg Bischof Franz Lackner und in Graz Bischof Wilhelm Krautwaschl besucht und ihre Gedanken zum Weihnachtsfest mit uns geteilt haben.

In der Diözese Innsbruck gibt es derzeit keinen Bischof - seit Jänner warten die Tirolerinnen und Tiroler auf die Bestellung eines neuen Oberhirten. Dennoch haben wir diese schöne Tradition fortgesetzt und haben den Chef der Katholischen Kirche in Tirol, derzeit Diözesanadministrator Jakob Bürgler eingeladen.

