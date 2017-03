Hitradio Ö3

Danke für 423.000 Handys!

Das kann nur die Ö3-Gemeinde: Seit November haben wir euch eingeladen, alte Smartphones und Handys in der Ö3-Wundertüte zu spenden und damit Hilfe für Familien in Notlagen möglich zu machen - unglaubliche 423.000 sind es letztendlich geworden!

Das Handy wird zur Spende

Es muss nicht immer Bargeld sein: Auch ein Handy, dass du nicht mehr brauchst, kann zur wertvollen Spende werden. Und einmal mehr hat die Ö3-Gemeinde diese einfache Idee beeindruckend aufgenommen: 423.000 Handys sind mittlerweile im Althandy-Verwertungszentrum der Caritas in Wien-Floridsdorf angekommen.

zurück von weiter

Jetzt werden daraus nach und nach rund 635.000 Euro an Spendengeld für Familien, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas zahlen damit etwa Stromrechnungen, offene Mieten, Begräbniskosten oder Treppenlifte. Das ist das Wunder der Ö3-Wundertüte!

So wird aus alten Handys Spendengeld ...

So hilft die Ö3-Wundertüte...

„Das verlässlichste Wunder der Welt“

Bereits zum zwölften Mal hat sich eindrucksvoll gezeigt, dass die Aktion von Hitradio Ö3 in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post, der Caritas, Licht ins Dunkel sowie dem internationalen Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi ein einfacher, verlässlicher, umweltfreundlicher und damit nachhaltiger Verwertungsweg für nicht mehr benötigte Mobiltelefone ist. Erstmals haben auch auch Media Markt und Saturn die Idee der Ö3-Wundertüte unterstützt: In allen Standorten im ganzen Land konnten nicht mehr benutzte Handys in Wundertüten-Sammelboxen abgegeben werden.

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Die Ö3-Wundertüte - jedes alte Handy hilft!

Es sammelt das ganze Land - rund um Weihnachten Hunderttausende Haushalte, das ganze Jahr über Schulen, Firmen, Vereine. So kommen Jahr für Jahr unglaubliche Mengen an alten Handys zusammen, die unmittelbar zur Hilfe für Familien in Not werden. So einfach kann Hilfe sein.

Ö3-Wundertüte - Übersicht...