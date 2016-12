Hitradio Ö3

Schul-Challenge - die Gewinner 2016!

Zwei Sieger- und viele Gewinnerschulen haben in den vergangenen Wochen „das Wunder der Ö3-Wundertüte“ wahr werden lassen: Ganz oben am Siegertreppchen stehen die Neue Musikmittelschule Blindenmarkt in Niederösterreich und die kleine Volksschule Gries bei Längenfeld in Tirol!

642 Schulen im ganzen Land haben sich heuer der Challenge gestellt und versucht, in den Sammelboxen der Ö3-Wundertüte möglichst viele Handys zu sammeln, deren Erlös dann Kindern und Jugendlichen in Notlagen hilft. In einem spannenden Finale haben sich die Neue Musikmittelschule Blindenmarkt in Niederösterreich mit einem neuen Rekordergebnis von 3.865 Handys und einmal mehr die kleine Volksschule Gries bei Längenfeld in Tirol mit 64 gesammelten Handys pro Schüler/in an die Spitze gesetzt.

Aufs Stockerl geschafft haben es außerdem die Volksschule Bad Tatzmannsdorf, das Pius Institut der Kreuzschwestern Bruck an der Mur, die Volksschule Haimingerberg und die Volksschule Ochsengarten. Alle Detail-Ergebnisse und auch die Bundesländerwertung gibt’s hier zum Nachlesen.

Herzliche Gratulation und vielen Dank an alle Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern, die Jahr für Jahr Teil des Wunders der Ö3-Wundertüte werden!

Das ganze Land sammelt - auch die Schulen!

Seit 2005 sammelt die Ö3-Gemeinde mit der Ö3-Wundertüte in den österreichischen Haushalten alte Handys und unterstützt damit Familien in Not in Österreich. 2011 ist die Ö3-Wundertüte mit der Aktion „Die Ö3-Wundertüte macht Schule!“ einen Schritt weiter gegangen: Hitradio Ö3 hat gemeinsam mit dem Österreichischen Jugendrotkreuz und der youngCaritas die Ö3-Wundertüte auch an die Schulen gebracht. Alle Schulen im Land sind aufgerufen, möglichst viele Handys in einer Sammelbox in der Schule abzugeben und damit an der „Ö3-Wundertüten-Challenge“ teilzunehmen.

