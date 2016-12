Walt Disney Company

„Rogue One“: „Star Wars“ bekommt Nachwuchs

Noch bevor mit Episode 8 nächsten Dezember der neue Star Wars Film startet kommt jetzt mit „Rogue One - A Star Wars Story“ das erste Spin-Off in die Kinos, das zwar auch im Star Wars Universum spielt aber bis auf ein paar eindrückliche Auftritte von Darth Vader gänzlich neue Protagonisten zeigt.

Inhalt

Mit „Rogue One: A Star Wars Story“ präsentiert Lucasfilm den ersten Film, der unter der Rubrik „A Star Wars Story“ in den Kinos laufen wird. Während die Filme der Star Wars Saga eine fortlaufende Geschichte rund um die Familie Skywalker erzählen, werden die „A Star Wars Story“-Filme in sich abgeschlossene Abenteuer sein, die stilistisch neue Wege beschreiten, zeitlich und räumlich losgelöst sind und vollkommen neue Facetten und Charaktere der Star Wars Galaxis beleuchten.

Als George Lucas und Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm und Produzentin von Star Wars: Das Erwachen der Macht, erstmals zusammenkamen, um über die Fortsetzung der Star Wars Saga zu sprechen, verkündete Lucas ihr noch ein anderes, sehr ehrgeiziges Ziel. „George wollte neben der Saga noch weitere, separate Geschichten aus demselben Universum erzählen, die mit der Story um Luke Skywalker nichts zu tun haben“, erinnert sich Kennedy.

Schnell war die Idee geboren, Filme zu drehen, die die Saga zwar ergänzen, aber Kennedy und Lucasfilm erlauben würden, das Star Wars Universum weiter zu erforschen und mit verschiedenen Stilen und Erzählweisen zu experimentieren.

„Rogue One: A Star Wars Story“ spielt während der Ereignisse kurz vor STAR WARS: EINE NEUE HOFFNUNG (1977) und erzählt die Geschichte einer Gruppe von ungleichen Helden, die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todesstern zu stehlen.

P.A. Straubingers Filmkritik

Optik und Effekte erfüllen natürlich wieder die höchsten Ansprüche - aber entgegen den Erwartungen ist „Rogue One“ nicht von den produzierenden Disneystudios kinderfreundlich weichgespült worden sondern entpuppt sich als der bislang härteste und düsterste Star Wars Film, der sich überraschend viele Freiheiten nimmt.

Vielleicht liegt es ja Oberbösewichte Darth Vader - aber „Rogue One“ atmet den Geist von Star Wars viel mehr als Episode 7 und die Fans sicher Freude machen.

Bringt 8 von 10 beeindrucken-weiterentwickelte Movie-Minute-Empfehlungspunkt.

Filminfo

Science Fiction / USA 2016

Länge: 133 Minuten

Darsteller: Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Wen Jiang, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Forest Whitaker,u.a.

Drehbuch: George Lucas

Regie: Gareth Edwards

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 15. Dezember 2016 (Julia Schmuck)