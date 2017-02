Universal Music

US-Popstar Katy Perry veranstaltet Online-Suchspiel

Mit einer Art von Schnitzeljagd hat US-Popstar Katy Perry in den sozialen Medien millionenfache Aufmerksamkeit auf ihren neuen Song „Chained to the Rhythm“ gelenkt.

Freitag um 6 Uhr wird erstmals im Ö3-Wecker die neue Single zu hören sein!

Die Twitter-Königin weckte die Neugier ihrer Fangemeinde in dem Kurzmitteilungsdienst gestern Mittwoch zunächst mit kryptischen Botschaften.

PLOT TWIST: Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Video am 8. Feb 2017 um 7:03 Uhr

Ihre Fans forderte Perry - die mit mehr als 95 Millionen Twitter-Followern die populärste Prominente des Online-Dienstes ist - auf, ihr Erfolgsmeldungen von der Suche nach ausgewählten Discokugeln zu schicken.

Los Angeles is #chainedtothrhythm Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 8. Feb 2017 um 8:48 Uhr

Dazu hatte die 32-Jährige zuvor eine Karte mit Kugeln in Clubs und Veranstaltungsorten in mehr als zwei Dutzend Städten weltweit samt Suchhinweisen gepostet.

LINK IN BIO Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 8. Feb 2017 um 7:45 Uhr

Die glücklichen Finder bekamen vorab exklusiven Zugang zu einer Aufnahme von „Chained to the Rhythm“. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. Perrys Aktion wurde in Windeseile zu einem Toptrend auf Twitter.

New life who dis Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 18:52 Uhr

(afp)