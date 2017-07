Tennis-„Falco“ rockt Wimbledon

Sebastian Ofner ist der Shootingstar beim größten Tennis-Turnier der Welt. Im Schatten von Dominic Thiem eilt der 21-jährige Steirer von Sieg zu Sieg.

Die Nummer 217 der Tennis-Weltrangliste hat gestern zum 5. Mal hintereinander auf dem heiligen Wimbledon-Rasen gewonnen. Nach der Nummer 55 der Tenniswelt, Thomaz Bellucci aus Brasilien legt Ofner noch einen nach und besiegt den Weltranglisten-18. Jack Sock aus den USA in einem 5-Satz-Krimi. Den Matchball nach fast drei Stunden Spielzeit kürt die Wimbledon Social Media-Abteilung zum „Shot oft he day“.

What a moment…



World No.217 Sebastian Ofner sees off No.17 seed Jack Sock 6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 to reach the third round.#Wimbledon pic.twitter.com/2bgUblKOoi