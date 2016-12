Hitradio Ö3

Schon #jetzt: Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder

„Mein Musikwunsch, meine Spende“ gilt natürlich auch heuer wieder - du kannst das Ö3-Weihnachtswunder aber auch auf deine ganz persönliche Art und Weise unterstützen!

Hast du eine Idee?

Ob alleine, gemeinsam mit Freunden oder Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft oder im Verein: Du bist schon jetzt herzlich eingeladen, deine eigene Idee umzusetzen, damit wir alle gemeinsam noch mehr Familien in Not in Österreich helfen können. Wir freuen uns auf kreative Aktionen und interessante Geschichten, die eine Spende fürs Ö3-Weihnachtswunder bringen!

So funktioniert’s…

Plane deine eigene kleinere oder größere Spendenaktion zugunsten des Ö3-Weihnachtswunders. Schicke uns hier alle Infos zu deiner Aktion, damit wir wissen, was du wann, wo und wie machen willst. Übergabe deines Spendenerlöses - entweder direkt beim gläsernen Ö3-Studio (19.-24.12.) oder auch online (ab 1.12.).

Vienna Christmas Run Christkind vs. Weihnachtsmann - wer ist schneller? Mitlaufen, Spaß haben und so das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen - so funktioniert der erste „Vienna Christmas Run“. Starte entweder für das „Team Christkind“ oder das „Team Weihnachtsmann“ und zeig auf der Laufstrecke von 1,6 Kilometern, wer der schnellere Weihnachtsbote ist. Am 18. Dezember geht’s zur Sache - anmelden kannst du dich bis zum 13. Dezember (Achtung - die Startplätze sind mit max 2.000 limitiert).

Hitradio Ö3 Die NMS Loosdorf lebt „Glück und Verantwortung“ Eine Aktion fürs Ö3-Weihnachtswunder haben sich auch die Schülerinnen und Schüler der NMS Loosdorf in Niederösterreich ausgedacht: Im Rahmen ihres Schulfaches „Glück und Verantwortung“ wollen sie in den kommenden Wochen in Loosdorf pro Einwohner einen Euro sammeln. Ö3-Moderator Philipp Hansa hat sie besucht und nachgefragt, wie sie das angehen wollen...

Schon jetzt sagen wir Danke für dein Engagement – und bitten um Verständnis, dass nicht alle Aktionen im Radio oder online erwähnt werden können. Sollte es exemplarisch möglich sein, werden wir uns bei dir melden. Auf jeden Fall hast du aber die Gewissheit, dass du mit deiner Aktion Hilfe für Familien in Notlagen möglich machst!

Das Ö3-Weihnachtswunder - heuer live aus Innsbruck!

Nach Salzburg und Graz sind wir heuer in der Innsbrucker Innenstadt - direkt bei der Anna-Säule in der Maria-Theresien-Straße. Wir freuen uns schon sehr - und hoffentlich seid ihr dabei!