Gute Nacht, Gabi, Andi und Robert

Eine Nacht lang Skikurs-Feeling in der Maria-Theresien-Straße: Gabi, Andi und Robert haben die letzte Nacht vor dem Ö3-Weihnachtswunder gemeinsam im Schlafcontainer verbracht. Wir waren beim Gute-Nacht-Sagen dabei.

In den nächsten fünf Tagen wird der Schlafcontainer beim Ö3-Weihnachtswunder nicht mehr so gut belegt sein. Wir erinnern an das Pflichtenheft: Das Studio darf nie unbeaufsichtigt sein! Das bedeutet, maximal zwei Personen dürfen gleichzeitig schlafen gehen. Wobei nicht gesagt ist, dass bei Belegung mit zwei Moderatoren auch alle beide schlafen können. Gabi hat bereits verraten, dass Robert schnarcht, was nicht unbedingt die beste Voraussetzung für erholsame Stunden im Bett neben ihm ist.

Während Gabi, Andi und Robert geschlafen haben, ist das gläserne Studio in Innsbruch nochmal auf Hochglanz poliert worden:

In der Ö3-Wunschhütte herrschte also in der Nacht die Ruhe vor dem Sturm. Der wird allerdings nur in Form eines Besucheransturms erwartet. Für Innsbruck wird für die kommenden Tagen nämlich Sonnenschein erwartet.





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte