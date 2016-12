Diese Schulen tun was fürs Ö3-Weihnachtswunder

Auch die 3b der Volksschule Pradl Ost in Innsbruck tut was fürs Weihnachtswunder - so wie viele andere Schulen, Firmen, Unternehmen, Vereine quer im ganze Land.

Die Kinder haben seit Montag mit ihrer Lehrerin Katharina Petter Kekse und Kuchen gebacken, Kinderpunch gemacht und Christbaumschmuck gebastelt. In der großen Pause werden die Sachen verkauft, ein Teil davon auch an Menschen vom nahe gelegenen Altersheim. Der Erlös wird dann von den Kids zur Anna-Säule gebracht und in unseren Wunschkasten geworfen.

Taschengeld gespendet

Auch ein paar Kinder der VS Haiminger Berg waren schon zu Besuch vor der Ö3-Wunschhütte und haben einen Teil ihres Taschengelds gespendet. Dafür gab es von uns den Musikwunsch „We Are The World“ erfüllt - und Robert hat sich sogar zu einem kleinen Tänzchen hinreißen lassen.

Hitradio Ö3/Wolfgang Pfleger





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

