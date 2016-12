Blockflöten-Flashmob in der Ö3-Wunschhütte

Die Blockflöte des Grauens hat in den vergangenen beiden Jahren in der Ö3-Wunschhütte für Angst und Schrecken gesorgt. Dabei kann das Instrument so schön klingen!

Robert hat für Andi eine kleine Überraschung organisiert: Einen Blockflöten-Flashmob mitten in der Ö3-Wunschhütte. Gemeinsam mit Schülern der Musikschule Innsbruck hat Andi „Leise rieselt der Schnee gespielt“ - und für jedes Mal, das er sich verspielt hat, zehn Euro gespendet.

Die schönsten Bilder vom Blockflöten-Flashmob:

