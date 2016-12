Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3

Vielen Dank für 1.899.475 Euro

Das Ö3-Weihnachtswunder 2016 ist wahr geworden. 120 Stunden lang haben Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky Wunschhits in 1.899.475 Euro verwandelt.

Wünschen & Spenden - das Motto des Ö3-Weihnachtswunders ist wieder voll aufgegangen. Zu den 1.899.475 Euro, die in den fünf Tagen Sendung aus dem gläsernen Studio in Innsbruck für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds gesammelt wurden, kommen nochmal 507.366 Euro aus dem Erlös der alten Handys aus der Ö3-Wundertüte dazu. Das macht zusammen 2.406.841 Euro für Familien in Not in Österreich.

Vielen Dank an alle Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer, die mit ihrer Spende das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden haben lassen!

Wolfgang Pfleger / Hitradio Ö3

Das ist in den vergangenen 120 Stunden geschehen

In der Ö3-Wunschhütte herrschte in den vergangenen fünf Tagen ein reges Kommen und Gehen. Was waren die Highlight? Hier geht’s zu den Tagesübersichten:

Montag: Kick-off

Einzug in die Ö3-Wunschhütte. Am 19. Dezember um 10 Uhr hat das Abenteuer "Ö3-Weihnachtswunder begonnen. Die ersten Stargäste: Virginia Ernst, Hunger, Zoe...

Das war Tag 1

Hitradio Ö3/Martin Krachler

Dienstag: Full House

Spätestens mit dem ersten Spendenzwischenstand sind Gabi, Andi und Robert so richtig beim Ö3-Weihnachtswunder angekommen. Besucht worden sind sie von Hans Knauß, der sogar einen Kamerafahrt durch die Ö3-Wunschhütte unternommen hat. Die beiden ÖSV-Adler Stefan Kraft & Michael Hayböck sind ebenfalls in der Ö3-Wunschhütte gelandet. Gabi war vor allem von Pizzera & Jaus angetan.

Das war Tag 2

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Mittwoch: Der Tag der Blockflöte

Andis Blockflöte hat besonderen Besuch bekommen - viele Verwandte haben mit ihr ein Ständchen aufgeführt. Ebenfalls zu Gast: Flowrag, DJ Ötzi, Andi Goldberger und, und, und...

Das war Tag 3

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Donnerstag: Live aus der Ö3-Wunschhütte

Für die Fans von Wanda und Rainhard Fendrich war der Donnerstag ein Feiertag. Dank der Live-Auftritte in der Ö3-Wunschhütte war die Maria-Theresien-Straße prall gefüllt. Auch vor dem Radio ließ es sich den Unplugged-Gigs entspannt lauschen. Ö3-Weihnachtswunder at its best!

Das war Tag 4

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Freitag: Finaaaaleee, oooohhoooo

Die letzten 24 Stunden des Ö3-Weihnachtswunders sind stets von Vorfreude auf den Spendenendstand und einer Prise Besinnlichkeit beseelt. Bevor es Samstagfrüh mit Harfonie ruhig und weihnachtlich wurde, durfte Freitagabend nochmal ordentlich gerockt werden. Bilderbuch haben in der Ö3-Wunschhütte aufgespielt. Gespielt haben auch Gerhard Berger und Robert Kratky - nämlich mit der Autorennbahn.

Das war Tag 5

Hitradio Ö3/Wolfgang Pfleger

