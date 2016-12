Hitradio Ö3/Martin Krachler

Alexander Pointner über das Leben nach dem Verlust

Alexander Pointner, der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des österreichischen Skisprungs, hat seien Spende in der Ö3-Wunschhütte vorbeigebracht und über das Leben mit dem persönlichen Verlust gesprochen.

Im Dezember 2015 hat Alexander Pointner seine Tochter Nina verloren. Ein Schicksalsschlag, der das Leben der ganzen Familie nachhaltig verändert hat. Im gläsernen Ö3-Studio in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck hat der Tiroler über die ständige Gegenwart seiner verstorbenen Tochter, den Schmerz zu Weihnachten und die Hilfe jener Menschen, die in dieser schweren Zeit Beistand leisten:

