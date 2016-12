Wolfgang Pfleger/Hitradio Ö3

Nach vier Tagen: Die Million ist geknackt

Vier Tage Ö3-Weihnachtswunder sind vorbei. Vier beeindruckende Tage, die zu einem beeindruckenden Spendenzwischenstand geführt haben.

1.156.926 Euro in 96 Stunden - so lautet die Bilanz nach vier Tagen Dauerspendensendung aus der gläsernen Ö3-Wunschhütte in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße.

Vielen Dank!

Aber damit ist es noch nicht vorbei. Das Ö3-Weihnachtswunder geht noch 24 Stunden weiter - mit euren Wünschen und Spenden!





Wünschen und spenden!

Oder telefonisch unter der Spendenhotline:

0800 664 700

Wir versuchen bis zum 24. Dezember um 10.00 Uhr möglichst viele Musikwünsche zu erfüllen.

Das Ö3-Weihnachtswunder

Livecam: Schau in die Ö3-Wunschhütte