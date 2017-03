Hitradio Ö3

Nachgefragt: Sind diese Dilemmas noch Dilemmas?

Gabi Hiller und Philipp Hansa fragen diese Woche nach, was aus den Dilemmas von früher geworden ist.

1. Dilemma (Corinna, 20)

„Meine Eltern haben uns Kindern versprochen, uns den Führerschein zu zahlen, wenn wir bis 18 nicht rauchen. Meine jüngere Schwester ist 17 und raucht seit sie 13 ist heimlich. Ich fände es nun irgendwie unfair, wenn meine Eltern ihr trotzdem den Führerschein zahlen würden. Es wäre aber auch gemein, wenn ich es meinen Eltern sagen würde. Was denkt die Mehrheit?“

A: Falle deiner Schwester nicht in den Rücken. Das muss sie mit ihrem Gewissen selbst ausmachen. (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

B: Sage es deinen Eltern. Es ist nur fair, dass sie es erfahren und selbst entscheiden, ob sie den Führerschein trotzdem zahlen oder nicht.

2. Dilemma (Emilia, 26)

„Ich habe eine Fernbeziehung - er lebt in Amerika – was allerdings die letzten Monate nie ein Problem war. Jetzt kommt leider hinzu, dass er gebürtiger

Inder ist und nun die Beziehung beenden muss, weil plötzlich sein Familie gegen mich ist. Weil ich weiß bin. Weil ich eine Europäerin bin. Was soll ich tun? Ich liebe ihn! Soll ich um ihn kämpfen? Ich bin ratlos. Haben Beziehungen mit großen kulturellen Unterschieden nie eine wirkliche Chance? Da gibt’s doch sicher Erfahrungen!“

A: Beziehungen mit Menschen aus komplett anderen Kulturen gehen fast nie gut. Wenn seine Familie dich nicht akzeptiert, kannst du nicht mit ihm zusammen sein. (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

B: Du solltest um die Beziehung kämpfen. Liebe kennt keine Kulturkreis-Grenzen!

3. Dilemma (Vanessa, 51)

„Ich liebe seit über vier Jahren einen verheirateten Mann. Er will seine Familie nicht verlassen, macht immer wieder mit mir Schluss und dann kommt er doch wieder zu mir. Es ist nicht nur wegen dem Sex. Er ist für mich ein sehr wichtiger Freund. Mein Dilemma: ich bin der Meinung, dass seine Frau von seinem langjährigen Seitensprung wissen sollte. Was meint Österreich dazu?“

A: Du hast kein Recht es seiner Frau zu sagen! (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

B: Du solltest es seiner Frau beichten!

4. Dilemma (Rafael, 32)

„Ich habe ein Problem und brauche den Rat von Österreich: Mein bester Freund (32) heiratet bald - allerdings die Falsche! Sie ist eine ungute Person mit einem schlechten Charakter. Sie macht schon seit Jahren Druck, dass sie heiraten und Kinder kriegen will. Das Schlimmste ist: Er macht nicht den Anschein verliebt zu sein. Ich weiß nun nicht, was ich tun soll: Auf der einen Seite will ich für meinen Freund nur das Beste und ihn schützen, auf der anderen Seite habe ich Angst davor, dass ein Gespräch diesbezüglich nach hinten losgeht und ich unsere Freundschaft zerstöre! Was würden die Ö3 Hörer tun?“

A: Misch dich da nicht ein. Es ist seine Sache, wen er heiratet. Nur weil du mit ihr nicht auskommst, heißt das nicht, dass sie die Falsche für ihn ist.

B: Es ist dein bester Freund, du solltest auf jeden Fall deine Bedenken dieser Hochzeit gegenüber aussprechen. (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

5. Dilemma (Daniela, 33)

„Ich bin zu meinem Freund in sein Haus gezogen. Unser Thema ist jetzt: Soll ich Miete zahlen? Wenn ja, wie viel ist gerechtfertigt? Das Haus ist abbezahlt und ich denke, er hat kaum Kosten dafür.“

A: Wenn ihr beide dort wohnt, muss jeder seinen Anteil leisten. Auch finanziell.

B: Wenn es sein Haus ist und er keine Mietkosten hat, warum sollst du dann auch zahlen? (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

6. Dilemma (Alexa, 23)

„Ich habe mehrere Tattoos – die meinem Partner allerdings ganz und gar nicht gefallen. Wir sind seit einem Jahr zusammen und er hat schon mehrmals gesagt, er wüsste nicht, ob er mit mir zusammenbleiben kann, wenn ich noch mehr hätte. Ich habe auch schon einen Tattootermin wegen ihm abgesagt. Ich merke, dass mein Wunsch nach einem neuen Tattoo nach wie vor da ist – soll ich’s einfach machen? Immerhin ist es doch mein Körper.“

A: Es ist einzig und allein deine Entscheidung, ob du dir weitere Tattoos stechen lässt. Es ist dein Körper. (Dafür hat sich die Ö3-Community entschieden.)

B: In einer Beziehung ist es wichtig, gegenseitig Kompromisse einzugehen, um auf Augenhöhe zu sein. Es wäre egoistisch, sich weiter tätowieren zu lassen.





„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 4. März 2017

