Warner Music

Rock and Roll is dead - Music from heaven

Allerheiligen auf Ö3 – Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir verneigen uns vor den Musiklegenden und spielen all deren unsterblichen Hits bei unserem ganz besonderen Ö3-Tribute.

Schon wieder sind ganz große Stimmen für immer verstummt. Musikfans weltweit hatten im vergangenen Jahr den völlig überraschenden Tod ihrer Idole zu verdauen.

Ö3-Musikspecial zu Allerheiligen

Mittwoch, 1. November 9-19 Uhr

So erlebte George Michael 2016 sein „Last Christmas“ und starb - fast schicksalhaft - am Tag nach Weihnachten. Chris Cornell , der mit seiner Band „Soundgarden“ riesige Erfolge feiern durfte starb im Mai 2017. Wenige Wochen später im Juli folgte ihm einer seiner besten Freunde - Chester Bennington, Sänger von „Linkin Park“.

Chris Radburn / PA / picturedesk.com

Damit nicht genug trat Anfang Oktober der große Tom Petty der Allstar-Band im Himmel bei und am Mittwoch verstarb Rock and Roll-Pionier Fats Domino. Auch die österreichische Musikwelt verabschiedete sich in diesem Jahr von jemandem, der den Austropop mitgeprägt hat. Der Sänger und Komponist Wilfried starb im Juli.

Copyright Warner Music

Die Musik bleibt unsterblich

Alle diese legendären Musiker und deren unsterbliche Hits sind am Feiertag zu Allerheiligen – wieder auf Ö3 versammelt.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie diesen besonderen emotionalen musikalischen Tag mit uns verbringen. Feiern wir gemeinsam unsterbliche Musik!

Benny Hörtnagl und Sheyda Kharrazi begleiten Sie von 9-19 Uhr durch das große Ö3-Tribute. „Music from Heaven“ klingt im Jahr 2017 lauter als je zuvor.

(AP)